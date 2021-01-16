الإسماعيلي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة ذئاب الجبل في الدوري

واصل فريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي تدريباته اليومية، ضمن برنامج الاعداد للقاء المقاولون العرب بعد غد الاثنين لحساب مؤجلات الجولة السادسة بمسابقة الدوري الممتاز.

المران الرئيسي تطرق لتدريبات على كيفية خلق المساحات واللعب تحت الضغط.

وخصص الجهاز الفنى جانبا من التدريبات على الصعيد البدني سعيا للارتقاء به قبل استئناف المشوار المحلي.

وأقيم في نهاية المران تقسيمة “تراي ماتش” للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للجمل الفنية المراد تطبيقها في مواجهة الاثنين.