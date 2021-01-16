مسحة طبية للاعبي الاتحاد السكندري قبل مواجهة إنبي

أجرى الاتحاد السكندري مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا المستجد وذلك قبل مواجهة إنبي يوم الأثنين المقبل ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط، جمعهم من 6 مواجهات (فاز 2 وتعادل 2 وخسر 2)، وسجل زعيم الثغر خلالهم 6 أهداف فيما استقبلت شباكه 10 أهداف.

وفي سياق آخر ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن تراجع مصطفي فتحي لاعب نادي الزمالك عن الإعارة لصفوف البنك الأهلي بعد حديث حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مع لاعب الزمالك من أجل الإعارة لصفوف زعيم الثغر .