بعد رفع كفاءته.. استاد أسوان يقترب من استقبال مباريات النادي في الدوري الممتاز

اطمأن مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى برئاسة اللواء أحمد سليمان على جاهزية ستاد أسوان، والصورة الحضارية التى وصل لها؛ لاستقبال مباريات الفريق بالدورى الممتاز .

وأكد رئيس نادي أسوان على جاهزية ستاد أسوان والصورة الحضارية التى وصل لها ،من تطوير كافة مرافق وخدمات ستاد أسوان وعلى رأسها أرضية الملعب بعد رفع كفاءتها بإستخدام أحدث الأساليب والخبرات الزراعية والعلمية التى إستخدمتها الشركة المسئولة عن إدارة ستاد أسوان فى وقت قياسى وبإحترافية كبيرة، ستساعد وتساهم فى إقامة مباريات النادى بالدورى الممتاز فى أقرب وقت ممكن، بعد موافقة الجهات الأمنية ولجنة المسابقات بإتحاد الكرة .

وأكد أحمد طارق مدير ستاد أسوان ، أن خطة تطوير الاستاد تضمنت الحل العلمى والجذرى لمشكلة المياه الجوفية التى تصيب أساسات المرافق، مع تطبيق أحدث الأساليب للإرتقاء بأرضية الملعب ورفع كفاءة غرف خلع الملابس ودورات المياة وتطوير صالونات الإستقبال والمقصورة الرئيسية، وتوفير عوامل الأمان والصيانة لمصادر الكهرباء والإضاءة، وتطبيق الإجراءات الإحترازية والتعقيم وتوفير غرفة العيادة الطبية والإستاد الأن جاهز تماما لإستقبال المباريات الرسمية.