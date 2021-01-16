محمد فضل الله بعد الفوز على مقدونيا : كرة اليد المصرية قيمة رياضية عالمية

أشاد الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي بالمستوى الذي وصلت إليه كرة اليد المصرية بعد التغلب على منتخب مقدونيا والتأهل الى الدور الرئيسي في كأس العالم الذي تستضيفه القاهرة حتى نهاية شهر يناير الجاري.

‎كان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وجه التهنئة إلى لاعبي منتخب اليد ، بعد فوزه على منتخب مقدونيا بنتيجة ٣٨/١٩ فى المباراة الثانية له بالمجموعة السابعة ضمن منافسات بطولة العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخب من مختلف دول العالم .

وانتهت نتيجة الشوط الاول بتفوق مصري بنتيجة ٢٠/٦ وسط سيطرة كبيرة من جانب منتخب الفراعنة، واستمرت السيطرة في الشوط الثاني حتي انتهت المباراة بنتيجة٣٨/١٩، وبذلك يتأهل المنتخب المصري للدور الرئيسي، دون انتظار نتيجة مباراته القادمة مع منتخب السويد بعد غد الاثنين.

‎أشاد "صبحى" بالمستوى الفني والبدني للاعبي المنتخب الوطني طوال فترات المباراة، متمنيًا تحقيق العلامة الكاملة من النقاط بالمجموعة من خلال تحقيق الفوز علي منتخب السويد ومن ثم إسعاد الجماهير المصرية باقتناص لقب البطولة، في ظل اهتمام القيادة السياسية بالبطولة والحرص على خروجها في أفضل صورة تليق باسم مصر على المستوى التنظيمي والفني .

وضمت قائمة الفراعنة كلا من: كريم هنداوي – عصام الطيار – عمر الوكيل – أحمد مؤمن – علي زين – يحيى الدرع – حسن قداح – أحمد هشام السيد – سيف الدرع – إسلام حسن – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محسن رمضان – محمد سند – أكرم يسرى – محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – عبد الرحمن فيصل- أحمد هشام سيسه.

تجدر الإشارة أن مونديال اليد في نسخته ال27 يشارك به 32 منتخبًا من مختلف دول العالم لأول مرة، وتستضيفها مصر في الفترة 13-31 يناير 2021 بتطبيق نظام الفقاعة الطبية على جميع المنتخبات وأعضاء البعثات المشاركة بالبطولة.