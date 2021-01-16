6 أرقام وإحصائيات قبل انطلاق كأس العالم للأندية

يترقب عشاق ومتابعو كرة القدم انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقرر إقامتها خلال شهر فبراير المقبل بالدوحة .

وفيما يلي نعرض أبرز 6 أرقام وإحصائيات قبل انطلاق البطولة:

1- أكثر فريق تحقيقا للفوز في كأس العالم للاندية هو برشلونة الإسباني بـ7 انتصارات.

2- يعد فريق اوكلاند سيتي أكثر الفرق مشاركة فى تاريخ كأس العالم للأندية برصيد 9 مشاركات.

3- وائل جمعة صاحب الرقم القياسي فى عدد المباريات ببطولة كاس العالم للاندية مع الأهلي بـ11 مباراة.

4- لويس سواريز صاحب الرقم القياسي في عدد الأهداف ببطولة واحدة في كأس العالم للاندية بـ5 أهداف مع فريق برشلونة الإسباني في عام 2015.

5- يعد البرتغالي كريستيانو رونالدو الوحيد الذي سجل هاتريك في بطولة كاس العالم للاندية.

6- فريق الأهلي (مصر) هو الأكثر تعرضا للهزيمة ببطولة كاس العالم للاندية بـ7 خسائر.

منافس الأهلي في كأس العالم للأندية:

بعد انسحاب أوكلاند سيتي، سيواجه الأهلي أحد فرق (الدحيل القطري - أولسان هيونداي " بطل آسيا" - تيجريس أونال المكسيكي " بطل الكونكاف")، في افتتاح مشواره في بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تجري قرعة بطولة كأس العالم للأندية يوم 19 يناير الجاري، بمدينة زيورخ السويسرية.

وأكد بيان الفيفا، أن بطولة كأس العالم للأندية ستقام بشكل طبيعي بعد انسحاب أوكلاند سيتي، حيث ستنحصر المنافسة بين الدحيل والأهلي وبايرن ميونيخ وأولسان هيونداي وتيجريس، فيما يحدد الفائز بنهائي ليبرتادوريس والمقرّر في 30 يناير ممثل أمريكا الجنوبية.

وأشار البيان، إلى أن مباراة الجولة الأولى لن تقام بعد انسحاب أوكلاند سيتي، وسيبدأ الدحيل المنافسة من الدور الثاني وبخلاف ذلك يبقى شكل المنافسة بلا تغيير.

