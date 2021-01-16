منتخب مصر يتصدر تويتر بعد الفوز على مقدونيا في بطولة كرة اليد

دشّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #منتخب_ مصر بعد فوز المنتخب المصري لكرة اليد على منتخب مقدونيا وتأهله للدور الرئيسي من بطول العالم لكرة اليد.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي: "منتخب مصر يلقن منتخب مقدونيا درسًا قاسيًا في كرة اليد ويكتسحها 38-19 بأداء رجولي وعاااااالمي لتتأهل إلى الدور الثاني من بطولة العالم لكرة اليد مصر 2021.. مبروك يا مصريين" و"منتخب مصر لكرة اليد عظيم جدًا برافووو يا رجالة".
وقال آخرون: "نهاية مباراة منتخب مصر ومقدونيا في كأس العالم لليد بفوز منتخبنا 19/38 مبروك لمنتخبنا وعقبال البطولة إن شاء الله" و"منتخب مصر لكرة اليد يتأهل للدور الرئيسي في بطولة العالم لكرة اليد مبرووووووك يا رجااااالة وباذن الله ربنا يكرمكم في اللي جاي"
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