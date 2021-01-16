سانت إيتيان يعتذر لإدارة الزمالك في بيان رسمي

قدم نادى سانت إيتيان الفرنسى اعتذارا رسميا إلى نادي الزمالك بعد التصريحات الأخيرة التي اتهم خلالها رئيس النادي الفرنسي أفرادا داخل القلعة البيضاء بأنهم طلبوا عمولات مقابل انتقال لاعب الفريق مصطفى محمد. وقدم نادي سانت إيتيان اعتذاره لنادي الزمالك بشأن تصريحات رولاند رومير رئيس النادي، ويؤكد أنه كان يقصد الوكلاء وأصحاب المصالح الذين تدخلوا فى عملية التفاوض للتعاقد مع مصطفى محمد، وليس أى مسؤول فى نادي الزمالك. وأكد النادي في بيانه أنه يحترم الزمالك وإدارته.

سانت إيتيان يحتاج بشدة إلى مهاجم بمستوى مصطفى محمد، لحل الأزمة التهديفية التي يعاني منها الفريق، ويأتي في المركز الرابع ضمن قائمة أسوأ خط هجوم في الدوري الفرنسي هذا الموسم، برصيد 20 هدفا.

القيمة التسويقية لـ مصطفى محمد في تضاعف مستمر، وارتفعت قيمته التسويقية خلال الفترة الأخيرة من 950 ألف يورو إلى 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي، وبالتالي كان سيحقق مكاسب مادية كبرى للنادي الفرنسي حال تمت الصفقة.

نادي سانت إيتيان سيكون بحاجة إلى مبالغ طائلة لتعويض فشل صفقة مصطفى محمد، وأكدت تقارير فرنسية، أن إدارة النادي الفرنسي تستهدف التعاقد مع النمساوي أدريان جربيتش مهاجم لوريان لتعويض فشل مصطفى محمد.

القيمة التسويقية لـ أدريان جربيتش تبلغ 7 ملايين يوور، وهو مبلغ كبير للغاية على سانت إيتيان، كما أن اللاعب محط اهتمام العديد من الأندية الإيطالية مثل كرتوني وبولونيا وبينفينتو، وبالتالي عملية حصول سانت إيتيان على خدمات اللاعب النمساوي لن تكون سهلة.