الرياضة

بنى سويف يضم ناشئ الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أبرم مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى برئاسة على سليم إجراءات صفقة جديدة بضم كريم عبد العزيز ناشئ الزمالك وذلك للانضمام لصفوف الفريق السويفى المشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على الروؤية الفنية لمحمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بعد أن أبدى إعجابه بقدرات اللاعب .

ووقع اللاعب عقود انضمامه لصفوف بنى سويف لمدة موسمين ونصف فى حضور الجهاز الفنى للفريق وأحمد سيف النصر المشرف على الكرة بالنادى .

كريم عبد العزيز من مواليد 200 ولعل بصفوف ناشئين الإنتاج الحربي لمدة 5 سنوات و بناشئين الزمالك لمدة 4 سنوات ويجيد اللعب بمركز الظهير الأيسر والهاف .

يذكر أن كريم عبد العزيز هو الشقيق الأصغر لعبد الواحد عبد العزيز ظهير ايمن بنى سويف .

ويحتل بنى سويف المركز السادس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 14 نقطة .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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