نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنى سويف يضم ناشئ الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أبرم مجلس إدارة نادى بنى سويف الرياضى برئاسة على سليم إجراءات صفقة جديدة بضم كريم عبد العزيز ناشئ الزمالك وذلك للانضمام لصفوف الفريق السويفى المشارك بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .
وجاء التعاقد مع اللاعب بناء على الروؤية الفنية لمحمد يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الاول بعد أن أبدى إعجابه بقدرات اللاعب .
ووقع اللاعب عقود انضمامه لصفوف بنى سويف لمدة موسمين ونصف فى حضور الجهاز الفنى للفريق وأحمد سيف النصر المشرف على الكرة بالنادى .
كريم عبد العزيز من مواليد 200 ولعل بصفوف ناشئين الإنتاج الحربي لمدة 5 سنوات و بناشئين الزمالك لمدة 4 سنوات ويجيد اللعب بمركز الظهير الأيسر والهاف .
يذكر أن كريم عبد العزيز هو الشقيق الأصغر لعبد الواحد عبد العزيز ظهير ايمن بنى سويف .
ويحتل بنى سويف المركز السادس بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى برصيد 14 نقطة .