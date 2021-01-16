نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كومان يكشف عن موقف ميسي من المشاركة في نهائي كأس السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، أنه يتمنى مشاركة ليو ميسي في نهائي كأس السوبر الإسباني أمام بلباو، غداً الأحد، على ملعب لا كارتوخا في إشبيلية.

قال كومان أثناء المؤتمر الصحافي عشية المواجهة النهائية: "ليو خاض تدريبات فردية بالأمس، واليوم سينضم للتدريبات الجماعية، الكلمة الأخيرة تكون للاعب، لأنه يعرف جسده أكثر من أي شخص، سننتظر حتى نرى حالته في تدريب اليوم".

كما أكد المدرب الهولندي أنه عندما تمتلك أفضل اللاعبين، فإن حظوظك في الفوز تكون أكبر"، وميسي اللاعب رقم واحد في العالم، ولهذا فإن الفريق يصبح أقوى كروياً في وجود ليو، لاسيما فيما يتعلق بالإبداع والفاعلية التي نفتقدها أحياناً".

وأشار كومان إلى أن الفريق بحالة جيدة، وسعيد بالتأهل للنهائي، رغم الإرهاق الكبير بعد مباراة نصف النهائي التي امتدت حتى ركلات الترجيح.

وقال مدرب البرسا إن الفريق يعطي أهمية كبيرة لمباراة الأحد، لاسيما وأنها ستمنحنا لقباً، وستبرهن على أننا نسير في الطريق الصحيح.

ونفى كومان أن تكون مباراة الفريقين في "الليغا" مؤخراً، التي حسمها برشلونة 3-2، بمثابة مرجعية لهما في نهائي الأحد، مؤكداً أن كل مباراة لها ظروفها.

وأتم: "كل مباراة تختلف عن الأخرى، كما أن المنافس سيحلل تلك المباراة لتحسين بعض الجوانب، مثلنا تماماً، وعلينا أن نقدم مباراة أفضل من التي قدمناها في سان ماميس".