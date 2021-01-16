فيكتور كيرييف أفضل لاعب في مباراة الاتحاد الروسي وسلوفينيا

حصل فيكتور كيرييف، حارس مرمى منتخب الاتحاد الروسي جائزة لاعب المباراة بعد مساهمته في فوز منتخب بلاده على سلوفينيا. وتمكن منتخب الاتحاد الروسي لكرة اليد من الفوز على سلوفينيا بنتيجة 31-25 في ختام مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.

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