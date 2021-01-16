تدريب استشفائي وتقسيمة قوية في مران سيراميكا كليوباترا استعدادا لطلائع الجيش

خاض فريق سيراميكا كليوباترا، مرانه الأول على ملعب استاد السويس الجديد، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش على نفس الملعب، يوم الاثنين المقبل، بالجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز.
المران اشتمل على تدريبات استشفائية، للعناصر التي شاركت في لقاء إنبي الماضي، بينما خاض باقي اللاعبين تدريبات بدنية، وتقسيمة قوية.
ودخل سيراميكا كليوباترا معسكرا مغلقا عصر اليوم، في أحد فنادق السويس الخاصة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش بمسابقة الدوري الممتاز، التي يحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيبها برصيد ثماني نقاط.
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