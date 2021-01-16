لن نفقد الأمل.. لاعب مقدونيا يعلق على الهزيمة أمام مصر بمونديال اليد

علق نيكولا ماركوسكي لاعب منتخب مقدونيا الشمالية لكرة اليد، على هزيمة منتخب بلاده أمام مصر بنتيجة ( 19 - 38 ) قائلا: «لن نفقد الأمل، ولا يزال أمامنا مباراة ضد تشيلي، ولابد من الفوز للصعود للدور الرئيسي».

ويواجه منتخب مقدونيا الشمالية نظيره تشيلي في الـ 4:30 مساء الإثنين المقبل على صالة ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.

وفاز منتخب مصر مساء اليوم على نظيره المقدوني بنتيجة 38-19 في ثاني لقاءاته بالمجموعة، بعدما فاز على تشيلي ونجح في التأهل للدور الرئيسي.