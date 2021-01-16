علق نيكولا ماركوسكي لاعب منتخب مقدونيا الشمالية لكرة اليد، على هزيمة منتخب بلاده أمام مصر بنتيجة ( 19 - 38 ) قائلا: «لن نفقد الأمل، ولا يزال أمامنا مباراة ضد تشيلي، ولابد من الفوز للصعود للدور الرئيسي».
ويواجه منتخب مقدونيا الشمالية نظيره تشيلي في الـ 4:30 مساء الإثنين المقبل على صالة ملعب استاد القاهرة ضمن منافسات المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر حتى 31 يناير الجاري.
وفاز منتخب مصر مساء اليوم على نظيره المقدوني بنتيجة 38-19 في ثاني لقاءاته بالمجموعة، بعدما فاز على تشيلي ونجح في التأهل للدور الرئيسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لن نفقد الأمل.. لاعب مقدونيا يعلق على الهزيمة أمام مصر بمونديال اليد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.