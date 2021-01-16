نشر موقع دوت الخليج الإخباري العديد من الأخبار المهمة عن نادي الزمالك، خلال الساعات الماضية نعرضها لكم: قدم نادى سانت إيتيان الفرنسى اعتذارا رسميا إلى نادي الزمالك بعد التصريحات الأخيرة التي اتهم خلالها رئيس النادي الفرنسي أفرادا داخل القلعة البيضاء بأنهم طلبوا عمولات مقابل انتقال لاعب الفريق مصطفى محمد. كشف الدكتور محمد فضل الله المستشار الإستراتيجي الرياضي الدولي، حقيقة مشاركة نادي الزمالك ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية المزمع إقامتها مطلع شهر فبراير المقبل فى قطر. نجح مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة المهندس محمد فرج عامر في استعارة مصطفي فتحي صانع ألعاب الزمالك لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية وحتى نهاية الموسم لتدعيم صفوف الفريق . وافقت اللجنة القضائية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك على إعارة مصطفى فتحي جناح الفريق لسموحة كعربون محبة للحصول على خدمات حسام حسن مهاجم الفريق السكندر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الزمالك: سانت إيتيان الفرنسي يعتذر.. حقيقة مشاركة الابيض فى كأس العالم للأندية.. رحيل مصطفى فتحي .. اقتراب حسام حسن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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