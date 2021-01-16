باتشيكو يرفض رحيل مهاجم الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - رفض المدرب البرتغالي جايمي باتشيكو لنادي الزمالك رحيل مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية للاحتياج لخدماته خلال الفترة المقبلة.

ورفض باتشيكو رحيل المهاجم عمر السعيد خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما شارك اللاعب خلال المباريات الأخيرة فى ظل استبعاد مصطفى محمد من المشاركة.

وكان نادي الزمالك رفض بيع مصطفى محمد والتفاوض مع فريق سانت إتيان الفرنسي بعد تصريحات رئيس النادي الفرنسي.

يذكر أن نادي الزمالك حقق الفوز على فريق المصري بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الماضية من بطولة الدوري المصري الممتاز سجله لاعب الوسط إمام عاشور.