منتخب مصر لكرة اليد يصعد الي الدور الثاني بكأس العالم ب 38 هدف

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محمد سياف - ابو ظبي - فوزا ساحقا

حقق اليوم منتخب مصر لكرة اليد فوزا ساحقا علي نظيره المقدوني ب 38 هدف مقابل 19 هدف بمباراته الثانية بكأس العالم لكرة اليد و هي البطولة التي تستضيفها مصر و هي احدي مباريات الجولة الثانية.

الفوز الثاني

بعد مباراة تألق فيها لاعبوا منتخب مصر لكرة اليد محققا الفوز الثاني ببطولة كأس العالم حيث كان قد فاز في مباراته الأولي ضد منتخب تشيلي بنتيجة 35 هدف مقابل 29 هدف فقد استطاع اليوم 16 من يناير ان يحقق فوزا كبيرا ليسحق منتخب مقدونيا الشمالية بنتيجة 38 هدف مقابل 19 هدف لصالح فريق منتخب مقدونيا و هو ما يجعل منتخب مصر تتصدر المجموعة السابعة ,متأهلين الي الدور الثاني رسميا.

المباراة القادمة

جدير بالذكر أن منتخب مصر سيلاقي نظيره السويدي يوم الاثنين القادم في الجولة الثالثة من البطولة فيما سيلاقي منتخب تشيلي نظيره المقدوني ضمن مباريات نفس البطولة.

تهنئة وزارة الشباب و الرياضة

علي الصعيد ذاته

هنأ د. أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة ابطال منتخب الفراعنة علي المستوي الفني و البدني الرائع الذي قد ظهروا به حتي الآن في مباريات كأس العالم لكرة اليد مشجعا لهم و داعيا اياهم باستكمال مسيرة التفوق لاقتناص لقب البطولة و الخروج بأفضل صورة تليق بمنتخب الفراعنة “منتخب مصر لكرة اليد”.

أضاف ايضا رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم هشام نصر و رئيس اتحاد كرة اليد أن مباراة مصر الثانية كانت أفضل من مباراة المنتخب الأولي مشيدا بالمستوي القوي و المشرف الذي ظهر به اللاعبين و متمنيا لهم استمرار التفوق و الحصول علي المركز الأول بالبطولة.