برشلونة ضد اتلتيك بلباو.. التاريخ يُرجح كفة الكتالونى في السوبر الاسباني

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محمد سياف - ابو ظبي - توجهت بعثة الفريق الكتالوني برشلونة إلى اشبيلية وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره اتلتيك بلباو فى المباراة النهائية لكأس السوبر الأسباني المقرر إقامتها التاسعة مساء غد الأحد على ملعب “لا كارتوخا” .

الشكوك تثار حول مشاركة الأرجنتيني ليونيل ميسي

ثارت الشكوك حول موقف الأرجنتيني من خوضه المباراة النهائية وذلك بسبب غيابه عن المباراة السابقة امام ريال سوسييداد حيث ابعدته الالآم العضلية من المشاركة ف المباراة والانضمام الى تدريبات الفريق الجماعية، ولكن تمكن ميسي من إجراء تدريبات خاصة له والسفر مع بعثة الفريق الكتالوني لإشبيلية استعدادا للمباراة النهائية.

تأهل برشلونة واقصاء ريال سوسييداد من السوبر

استطاع برشلونة حجز تذكرة لنهائي السوبر الأسباني بعدما تغلب على ريال سوسييداد فى مدينة قرطبة بركلات الترجيح بنتيجة ٣/٢، بعدما انتهى الوقت الاصلى والإضافي بالتعادل الإيجابي، يُذكر ان ” فرينكي دي يونج” صاحب هدف برشلونه الوحيد .

اتليتك بلباو يقصي ريال مدريد لملاقاة البرسا

تخطى الفريق الباسكي اتليتك بلباو حاجز ريال مدريد بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى اقيمت بمدينه ملقا مساء يوم الخميس الماضي على ملعب “لا روزاليدا” في نصف نهائي السوبر الإسباني .

التاريخ يُرجح كفة الفريق الكتالوني في السوبر الاسباني

تُوج برشلونة بلقب السوبر الإسباني مرتين على حساب اتلتيك بلباو عامي ١٩٨٣، ٢٠٠٩ بينما استطاع الفريق الباسكي استرجاع اللقب من البرسا عام 2015، من جانبه التقى الفريقين وجهالوجه في نهائي كأس ملك اسبانيا تسع مرات سابقة تُوج بيها الفريق الكتالوني ست مرات اعوام 1920، 1942، 1953، 2009، 2012، 2015 مقابل ثلاث مرات للفريق الباسكي اعوام 1902،1932،1984.

والجدير بالذكر أن ريال مدريد استطاع حمل اللقب الأسباني الموسم الماضي بعد تغلبه على اتلتيكو مدريد في المباراة النهائية بركلات الترجيح بنتيجة ٤/١ عقب نهاية الوقت الاصلي و الإضافى بالتعادل السلبي.