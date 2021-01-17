هشام نصر: اليوم البداية الحقيقية لمنتخبنا الوطني بمونديال اليد

قال هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، إنه سعيد بالمستوى الذي قدمه منتخبنا الوطني أمام نظيره مقدونيا بالمباراة التي جرت مساء السبت.

وأضاف هشام نصر ، خلال برنامج «الماتش» الذى يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»: "اليوم هو بداية ظهور مستوى منتخب مصر في كأس العالم وأتمنى الاستمرار بثبات".

وواصل: "تمنيت حضور الجمهور بنسبة 100% لأنه كان سيؤثر على المنتخب بالإيجاب ولكن صحة المواطنين أهم".