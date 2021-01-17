فرج عامر: لا علاقة لضم مصطفى فتحي إلى سموحة بمفاوضات حسام حسن مع الزمالك

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، أنه ليس هناك ربط بين انتقال مصطفى فتحي للفريق السكندري مقابل انتقال حسام حسن مهاجم الفريق للزمالك في الفترة الجارية.
وأشار فرج في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج، إلى أن سموحة ليس لديها مانع في بيع حسام حسن للزمالك في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وتابع أن هناك "كلام" بالفعل لضم حسام حسن ولكنها ليست مفاوضات جدية بين الطرفين.
وأضاف أن حسام حسن مهاجم مميز ويقدم مستويات أكثر من رائعة مع فريق سموحة في الفترات الأخيرة.
وأتم أن الفترة المقبلة ربما تشهد تطورات في هذا الملف.
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