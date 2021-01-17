التعادل الإيجابي يحسم مواجهة شتوتجارت ومونشنجلادباخ في الدوري الألماني

تعادل شتوتجارت مع بورسيا مونشنجلادباخ بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من الدوري الألماني.

وتقدم مونشنجلادباخ في النتيجة عن طريق لاس ستيندل في الدقيقة 35 من ركلة جزء، ثم سجل نيكولاس جونزاليس هدف التعادل لشتوتجارت في الدقيقة 58. وعاد مونشنجلادباخ للتقدم في النتيجة مرة أخرى ولكن هذه المرة عن طريق دينيس زكريا في الدقيقة 61.

وخطف سيلاس وامانجيتوكا هدف التعادل لصالح شتوتجارت في الدقيقة 90 من ركلة جزاء، لتنتهي النتيجة بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

ورفع مونشنجلادباخ رصيده إلى النقطة 30 في المركز السابع، بينما رفع شتوتجارت رصيده إلى النقطة 19 في المركز 11.