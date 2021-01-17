فرج عامر يكشف آخر تطورات المفاوضات مع صلاح محسن وكريم بامبو

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه يتمنى ضم صلاح محسن لاعب الأهلي لفريقه في يناير الجاري لتدعيم صفوف الفريق السكندري.

وقال فرج في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر فضائية دوت الخليج، إنه طلب التعاقد مع صلاح محسن في يناير الجاري، ولكن حتى الأن موقف اللاعب مع الأهلي غير معروف بالنسبه لنا.

وأشار الى أن صلاح محسن تألق مع سموحة الموسم الماضي وبعدها الأهلي اعاده من جديد في قائمة الموسم الجاري.

وأضاف أنه قاتل أكثر من مرة من أجل ضم "كريم بامبو" لاعب الزمالك ويصمم على التعاقد معه ولكن حتى الان لا يوجد شيء رسمي.

ونوه بأن فريق سموحة يقدم اداء مميز مع أحمد سامي ويسعى لتدعيم الفريق بصفقات مفيدة ومميزة.