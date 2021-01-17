نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك لمواجهة قوية أمام الجونة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم على أرضية ملعب «بتروسبورت».

موعد مباراة الزمالك ضد الجونة في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الجونة في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في تمام الساعة الخامسة من مساء الثلاثاء المقبل الموافق 19 يناير 2021 على ملعب «استاد بترسبورت».

وتنقل قناة "ON TIME SPORT" مواجهة الزمالك ضد الجونة وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز حصريا عبر شاشتها.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، مناصفة مع الأهلي بـ 16 نقطة لكل فريق.

وخاض الفارس الأبيض تحت قيادة البرتغالي جايمي باتشيكو 7 مواجهات ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فاز في 6 مباريات وتعادل في لقاء وحيد.