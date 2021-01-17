وادي دجلة يفجر مفاجأة في أزمة مباراة الطلائع

فجر حازم خيرت، المشرف على الكرة بنادي وادي دجلة، مفاجأة في أزمة مطالبة ناديه بالحصول على نقاط مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري، رغم الخسارة بهدف نظيف.
وأعلن خيرت عبر قناة (النهار) التقدم بشكوى رسمية، ضد مشاركة محمد ناصف لاعب طلائع الجيش، رغم حصوله على 3 إنذارات في الدوري وطالب باعتباره فائزا بالمباراة.
وقال خيرت: "وصلنا خطابا رسميا من اتحاد الكرة مع بداية الموسم، إن إنذارات بطولة الكأس في الموسم الماضي، لن تحتسب في الدوري هذا الموسم".
وأشار إلى أن الأندية هي المسؤولة عن مراجعة الإنذارات، موضحا أن الخطاب وصل بشكل رسمي من الاتحاد المصري وليس له علاقة بمن كان رئيسا للاتحاد أو لجنة المسابقات.
وأوضح خيرت أن وادي دجلة قدم شكوى رسمية ضد الطلائع وطالب باحتسابه فائزا باللقاء.
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