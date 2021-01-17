عصام عبدالفتاح: مشاكل الـ VAR أكثر من المتخيل

أكد عصام عبدالفتاح المعين من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير تقنية حكم الفيديو المساعد، أن المشاكل أكثر مما يتخيل أي شخص.
وقال عبدالفتاح في تصريحات تلفزيونية لقناة "دوت الخليج": "عقدت جلسة مع أحمد مجاهد من أجل مناقشة الأمور المتعلقة بتقنية حكم الفيديو المساعد."
وتابع: "هناك الكثير من المشاكل في تقنية الفار وأكثر مما يتخيل أي شخص."
وأضاف: "خطة العمل سوف تحدد عقب الانتهاء من التقرير الذي نقوم باعداده في الوقت الحالي وفي حينه سوف يعمل الجميع كافة التفاصيل."
واختتم قائلًا: "خط التسلل أحد المشاكل التي يجب التعامل معها على سبيل المثال، يجب أن يكون هناك شيء واضح تمامًا بخصوص هذا الأمر."
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