نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فرج عامر يكشف آخر تطورات المفاوضات مع صلاح محسن وبامبو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أنه يتمنى ضم صلاح محسن لاعب الأهلي لفريقه في يناير الجاري لتدعيم صفوف الفريق السكندري.

وقال فرج في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد إلى أنه طلب التعاقد مع صلاح محسن في يناير الجاري ولكن حتى الأن موقف اللاعب مع الأهلي غير معروف بالنسبه لنا.

وتابع، أن صلاح محسن تألق مع سموحة الموسم الماضي وبعدها الأهلي اعاده من جديد في قائمة الموسم الجاري.

وأضاف، أنه قاتل أكثر من مرة في ضم كريم بامبو لاعب الزمالك ويصمم على التعاقد معه ولكن حتى الان لا يوجد شيء رسمي.

وأتم، أن فريق سموحة يقدم اداء مميز مع أحمد سامي ويسعى لتدعيم الفريق بصفقات مفيدة ومميزة.