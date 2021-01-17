الرياضة

تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة شيفيلد فى الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الأحد نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي شيفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة وتلعب المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ريجليون - ألدرفيريلد - داير - دوهيرتي.

خط الوسط: سيسوكو - ندومبيلي - هويبيرج.

خط الهجوم: سون - كين - بيل.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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