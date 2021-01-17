نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام المتوقع لمواجهة شيفيلد فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي اليوم الأحد نادي توتنهام هوتسبير نظيره نادي شيفيلد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة وتلعب المباراة على ملعب توتنهام هوتسبير الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت تشكيلة توتنهام المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ريجليون - ألدرفيريلد - داير - دوهيرتي.

خط الوسط: سيسوكو - ندومبيلي - هويبيرج.

خط الهجوم: سون - كين - بيل.