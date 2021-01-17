فاروق جعفر: أغلى لاعب في الدوري يستحق 15 مليون جنيه

أكد فاروق جعفر رئيس لجنة الكرة بنادي الزمالك، أن أغلى لاعب في الدوري يستحق فقط الحصول على 15 مليون جنيه في الموسم، والأرقام التي تدفع حاليا مرتفعة للغاية.
وقال جعفر في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس:" صفقة انتقال صلاح محسن للأهلي فتحت الباب أمام رفع عقود اللاعبين في مصر واصبحنا نسمع أرقام مرتفعة في انتقالات اللاعبين بين الأندية".
وأضاف، أنه تفاجأ بأرقام عقود لاعبي فريق الزمالك، مشيرا إلى أنه يجب وضع بروتوكول بين الأندية في ملف الصفقات لوضع حد لارتفاع عقود اللاعبين.
وتابع :" ظروف اللاعبين في مصر لا تسمح لهم بالحصول على هذه الأرقام لكن من الممكن أن يحصل عليها من الخارج".
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