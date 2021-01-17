عملاق اليد الكونغولي: وزني الحقيقي 135 كيلو.. وأشكر من انتقدني

تحدث العملاق مفومبي تييري، لاعب منتخب الكونغو لكرة اليد، عن انضمامه ومشاركته مع منتخب بلاده، في مونديال كرة اليد، الذي تنظمه مصر، حتي 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.
وقال مفومبي تييري، خلال تصريحات تليفزيونية، ببرنامج "ملعب أون تايم"، المذاع علي قناة "أون تايم سبورت"، إنه أول مرة يشارك في كأس العالم لكرة القدم، ولم يتخيل أن يأتي هذا اليوم.
وأضاف: أشكر كل الناس التي تحدثت عني سواء انتقدتني أو أشادت بي، مشيرا إلى أنه تابع العديد من ردود الأفعال حول مشاركته وخاصة الحديث عن وزنه، موضحا أن وزنه الحقيقي 135 كيلو.
وتابع: أحاول أن أخس من أجل نفسي وصحتي، ولم يطلب أحد مني أن أخس، وسعيد بالمستوي الذي أقدمه في البطولة.
وأختتم: لم أتخيل أن أشارك في كأس العالم، وأحاول استمتع بلحظات مشاركتي والتي من الممكن أن لا تتكرر مرة أخري.
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