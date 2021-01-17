مدرب مصر لليد: لقاء السويد صعب.. واستبعاد أي لاعب من حقي

أشاد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، بالفوز الذي حققه الفراعنة بنتيجة 38-19 على حساب مقدونيا، في الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة حاليا في مصر.
وقال باروندو في تصريحات صجفية: "سعيد جدا بالفوز الكبير من الأهداف، الجميع ظهر بصورة رائعة وحققنا فوزا مهما".
وأضاف: "تنتظرنا مواجهة صعبة أمام السويد بعد غدٍ الإثنين في ختام دور المجموعات وسنجهز لهذه المواجهة فورا".
وتابع: "لا شك أنها مواجهة صعبة وسنسعى لتحقيق الفوز للصدارة بعد التأهل للدور الثاني".
وعن استبعاد إسلام حسن، قال باروندو: "هذا حقي تماما، أملك 24 لاعبا ومن حقي الاستعانة بهم في أي وقت".
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