بعد التأهل رسميا .. تعرف على طريق مصر في الدور الثاني لمونديال اليد

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية، للمجموعتين السابعة والثامنة، ببطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر.
وأسفرت الجولة عن صعود 5 منتخبات إلى الدور الثاني بالمونديال، من أصل 6 في المجموعة الرابعة بالمرحلة المقبلة.
وينص نظام البطولة على صعود 3 منتخبات من كل مجموعة بالدور الأول، ثم يتم تقسيم المنتخبات إلى 4 مجموعات.
وتضم المجموعة الرابعة بالدور الثاني منتخب مصر، الذي ضمن التأهل بشكل رسمي، بعد تغلبه على مقدونيا مساء أمس السبت بنتيجة (38-19) بالجولة الثانية وقبلها تفوق على تشيلي بنتيجة (35-29).
وصعد بجانب مصر منتخب السويد عن نفس المجموعة، بينما يتنافس منتخب تشيلي مع مقدونيا الشمالية على المقعد الثالث.
وتأهل عن المجموعة الثامنة، كل من بيلاروسيا والاتحاد الروسي وسلوفينيا بشكل رسمي.
وتصدر منتخب بيلاروسيا برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن روسيا ثم سلوفينيا برصيد نقطتين.
وتبدأ منافسات المجموعة الرابعة بالدور الثاني يوم 20 يناير الجاري وتقام 3 جولات أيام 20 و22 و24 من الشهر الحالي.
ويتجنب منتخب مصر في الدور الثاني مواجهة السويد والفريق الثالث الذي سيصعد رسميا عن مجموعته وسيواجه منتخبات بيلاروسيا وروسيا وسلوفينيا مع اختلاف ترتيب المباريات وفقا للترتيب النهائي للدور الأول.
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