نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يشيد بموقف مصطفى محمد تجاه رئيس نادي سانت اتيان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق حسين السمري عضو اللجنة التنفيذية التي تدير شئون نادي الزمالك على الاعتذار المقدم من نادي سانت اتيان الفرنسي، بشأن تصريحات رئيس النادي رولاند رومير، فيما يخص طلب بعض الأشخاص في القلعة البيضاء عمولة لرحيل مصطفى محمد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال السمري في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أوضة اللبس، "كان يجب على سانت اتيان إرسال اعتذار رسمي لنادي الزمالك في مكالمة هاتفية أو خطاب موقع من رئيس النادي".

وأشاد بموقف مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعد تصريحات رئيس نادي سانت اتيان المهينة للقلعة البيضاء.

وأكد، "أحيي مصطفى محمد على رد فعله ورفضه لتصريحات رئيس سانت اتيان بشأن نادي الزمالك".