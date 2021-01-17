نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواصلة سلسلة النتائج النارية مع المارد الأحمر في بطولة الدوري المصري حينما يواجه البنك الأهلي مساء الجمعة الأحد.

موعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد البنك الأهلي ضمن إطار منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد.

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قد فاز على الإنتاج الحربي في الأسبوع السابع من بطولة الدوري الممتاز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

من جانبه تنقل قناة "OnTime Sports HD" مواجهة الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة الثامنة من الدوري المصري، حصريا مساء اليوم الأحد عبر شاشاتها.

الجدير بالذكر أن الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي يحتل صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري الممتاز برصيد 16 نقطة من 6 مباريات خاضها الأحمر في البطولة، بينما يأتي فريق البنك الأهلي في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.