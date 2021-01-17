نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة البنك الأهلي في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بمنافسه البنك الأهلي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، على أرضية ملعب ستاد حرس الحدود.

ومن المتوقع أن يبدأ موسيماني مدرب الأهلي، اللقاء بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى.. محمد الشناوي

في خط الدفاع.. محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول

في خط الوسط.. عمرو السولية، أليو ديانج، محمد مجدي أفشة

في خط الهجوم.. كهربا، التر بواليا، حسين الشحات

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 6 لقاءات، فيما يتواجد البنك الأهلي في المركز العاشر برصيد 7 نقاط.