الزمالك يجري محاولات مكثفة لحل أزمة ملعب مباراة الجونة

ويأتي رفض مسؤولي نادي بتروسبورت لاستضافة مباريات الزمالك على الملعب في الفترة الحالية بسبب تصريحات البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض بعد مباراة فريقه في الدوري أمام إنبي والتي انتقد فيها أرضية ملعب بتروسبورت.
وأخطر مسؤولو الاستاد إدارة الزمالك رسميا برفض استضافة مباريات الفريق الأبيض على الملعب في الفترة الحالية، مما يضع مسؤولو القلعة البيضاء في مأزق قبل مباراة الجونة المقبلة في الدوري.
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