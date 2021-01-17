نشر موقع "دوت الخليج" على مدار صباح اليوم، الأحد ، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية.
أكد عصام عبدالفتاح المعين من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم لتطوير تقنية حكم الفيديو المساعد، أن المشاكل أكثر مما يتخيل أي شخص.
كشف عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن اللجنة المؤقتة التي تدير النادي ستعقد جلسة يوم الأحد مع الدولي التونسي فرجاني ساسي من أجل إقناعه بتجديد عقده مع الفريق الأبيض.
فجر حازم خيرت، المشرف على الكرة بنادي وادي دجلة، مفاجأة في أزمة مطالبة ناديه بالحصول على نقاط مباراة طلائع الجيش بالدوري المصري، رغم الخسارة بهدف نظيف.
انتقد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، الطريقة التي رحل بها عن الزمالك قبل سنوات، مشيرا إلى أنه لم يحصل على فرصة كاملة مع الفريق الأبيض.
أكد محمد ناجي "جدو" لاعب منتخب مصر السابق، أن قرار اعتزاله جاء لعدة أسباب، من بينها فترة التوقف الطويلة للمسابقات بسبب فيروس كورونا في عام 2020.
أشاد الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، بالفوز الذي حققه الفراعنة بنتيجة 38-19 على حساب مقدونيا، في الجولة الثانية للمجموعة السابعة ببطولة العالم المقامة حاليا في مصر.
كشف العملاق مفومبي تييري، لاعب منتخب الكونغو لكرة اليد، عن انضمامه ومشاركته مع منتخب بلاده، في مونديال كرة اليد، الذي تنظمه مصر، حتي 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا من مختلف دول العالم.
يجري مسؤولو نادي الزمالك محاولات مكثفة في الفترة الحالية لحل أزمة ملعب مباراة الجونة المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري، بعدما رفض مسؤولو استاد بتروسبورت استضافة المباراة المقبلة للفريق الأبيض على الملعب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الرياضة| موعد حسم مصير ساسي .. أحمد سمير: مضيتعتش كأس العالم من الزمالك علشان اتهاجم.. جدو: كان نفسي اعتزل في الأهلي.. ومدرب يد مصر: من حقي استبعد أي لاعب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.