نهائي السوبر الإسباني.. برشلونة يبحث عن أول ألقابه مع كومان أمام أتلتيك بلباو.. الليلة

ويسعى فريق برشلونة لتحقيق اللقب الأول له تحت قيادة مدربه رونالد كومان، والذي تولى قيادة الفريق مطلع الموسم الحالي، خلفا لـ كيكي سيتين الذي أقيل بسبب النتائج الكارثية.
وتحوم الشكوك حول مشاركة م ليونيل ميسي أساسيا مع برشلونة في مباراة اليوم، بسبب شعوره ببعض الانزعاجات العضلية في الساق اليسرى.
كان ميسي غاب عن برشلونة أمام ريال سوسيداد، في مباراة نصف نهائي السوبر الإسباني، التي أقيمت الأربعاء الماضي
في المقابل يطمح أتلتيك بلباو في انتزاع الفوز من برشلونة وتحقيق لقب السوبر الإسباني للمرة الثالثة في تاريخه.
وتأهل برشلونة إلى نهائي السوبر الإسباني بعد الفوز على ريال سوسيداد 3 - 2 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1 - 1، بينما صعد أتلتيك بلباو بعد الفوز على ريال مدريد بنتيجو 2 - 1.
يذكر أن فريق ريال مدريد هو حامل النسخة الأخيرة من السوبر الإسباني والتي استضفاتها المملكة العربية السعودية، بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 4 - 1 بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.
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