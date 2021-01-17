نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم الأحد 17 يناير خمسة مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021.
ويحتل فريق ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز:
1 – ميلان 40 نقطة.
2 – إنتر ميلان 37 نقاط.
3 – روما 34 نقطة.
4 – يوفنتوس 33 نقاط.
5- نابولي 31 نقاط.
6- أتالانتا 31 نقاط.
7– لاتسيو 31 نقاط.
8– ساسولو 29 نقطة.
9 – هيلاس فيرونا 27 نقاط.
10 – سامبدوريا 23 نقاط.
11 – بينفينتو 21 نقاط.
12 – بولونيا 20 نقاط.
13 – فيورنتينا 18 نقاط.
14 – سبيزيا 18 نقاط.
15 – أودينيزي 16 نقطة.
16 – كالياري 14 نقاط.
17 – جنوي 14 نقاط.
18 – تورينو 13 نقاط.
19 – بارما 12 نقاط.
20 – كروتوني 9 نقطة.