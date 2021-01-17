الرياضة

ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم الأحد 17 يناير خمسة مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021.

ويحتل فريق ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز: 

1 – ميلان 40 نقطة.

2 – إنتر ميلان 37 نقاط.

3 – روما 34 نقطة.

4 – يوفنتوس 33 نقاط.

5- نابولي 31 نقاط.

6- أتالانتا 31 نقاط.

7– لاتسيو 31 نقاط.

8– ساسولو 29 نقطة.

9 – هيلاس فيرونا 27 نقاط.

10 – سامبدوريا 23 نقاط.

11 – بينفينتو 21 نقاط.

12 – بولونيا 20 نقاط.

13 – فيورنتينا 18 نقاط.

14 – سبيزيا 18 نقاط.

15 – أودينيزي 16 نقطة.

16 – كالياري 14 نقاط.

17 – جنوي 14 نقاط.

18 – تورينو 13 نقاط.

19 – بارما 12 نقاط.

20 – كروتوني 9 نقطة.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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