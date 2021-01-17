نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم الأحد 17 يناير خمسة مباريات جديدة ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز لموسم 2020/2021. ويحتل فريق ميلان حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 40 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها حتى الآن. وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز: 1 – ميلان 40 نقطة. 2 – إنتر ميلان 37 نقاط. 3 – روما 34 نقطة. 4 – يوفنتوس 33 نقاط. 5- نابولي 31 نقاط. 6- أتالانتا 31 نقاط. 7– لاتسيو 31 نقاط. 8– ساسولو 29 نقطة. 9 – هيلاس فيرونا 27 نقاط. 10 – سامبدوريا 23 نقاط. 11 – بينفينتو 21 نقاط. 12 – بولونيا 20 نقاط. 13 – فيورنتينا 18 نقاط. 14 – سبيزيا 18 نقاط. 15 – أودينيزي 16 نقطة. 16 – كالياري 14 نقاط. 17 – جنوي 14 نقاط. 18 – تورينو 13 نقاط. 19 – بارما 12 نقاط. 20 – كروتوني 9 نقطة.