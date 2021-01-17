نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلعب اليوم الأحد 17 يناير ثلاثة مباريات ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020/2021. ويحتل فريق مانشستر يونايتد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 36 نقطة من اصل 17 مباراة خاضها حتى الآن. وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز: 1- مانشستر يونايتد 36 نقاط 2- ليستر سيتي 35 نقاط 3- ليفربول 33 نقطة 4- مانشستر سيتي 32 نقاط 5- إيفرتون 32 نقاط 6- توتنهام 30 نقطة 7- تشيلسي 29 نقطة 8- ساوثهامبتون 29 نقاط 9- وست هام 29 نقاط 10- أستون فيلا 26 نقطة 11- آرسنال 24 نقاط 12- ليدز يونايتد 23 نقاط 13- كريستال بالاس 23 نقاط 14- وولفرهامبتون 22 نقاط 15- نيوكاسل يونايتد 19 نقاط 16- برايتون ألبيون 17 نقاط 17- بيرنلي 16 نقاط 18- فولهام 12 نقطة 19- وست برومتش ألبيون 11 نقاط 20- شيفيلد يونايتد 5 نقاط