نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الإسباني قبل إنطلاق الجولة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز يوم الثلاثاء المقبل 19 يناير بأول ثلاثة مباريات في الجولة. ويحتل فريق أتلتيكو مدريد حاليا صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 41 نقطة من أصل 16 مباراة خاضها حتى الآن. وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز: 1 –اتلتيكو مدريد 41 نقطة. 2 – ريال مدريد 37 نقطة. 3 – برشلونة 34 نقاط. 4 – فياريال 32 نقطة. 5 – ريال سوسيداد 30 نقاط. 6 – اشبيلية 30 نقاط. 7 – غرناطة 27 نقاط. 8 – سيلتا فيغو 23 نقاط. 9 – قاديش 23 نقاط. 10– ريال بيتيس 23 نقاط. 11 – ليفانتي 21 نقاط. 12 – اتلتيك بيلباو 21 نقاط. 13- فالنسيا 19 نقاط. 14 – إيبار 19 نقاط. 15 – ديبورتيفو الافيس 18 نقاط. 16 – بلد الوليد 18 نقطة. 17 – خيتافي 17 نقاط. 18 – إلتشي 16 نقاط. 19 – اوساسونا 15 نقاط. 20– هويسكا 12 نقاط.