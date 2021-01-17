الدوري الألماني.. بايرن ميونخ يسعى لتخطي أحزانه أمام فرايبورج

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره فرايبورج، اليوم، الأحد، في تمام الرابعة والنصف مساء، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الـ 1، من مسابقة الدوري الألماني.

ويسعى فريق بايرن ميونخ لتخطي أحزانه بتحقيق الفوز في مباراة اليوم أمام فرايبورج، بعد التعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ 2 - 2، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الألماني، ثم الخروج بفضيحة كروية من كأس ألمانيا، بالخسارة أمام هولشتاين كيل بركلات الترجيح 6 - 5، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 2 -2.

في المقابل يطمح فرايبورج في مواصلة عروضه الرائعة في الفترة الأخيرة، بتحقيق نتيجة إيجابية أمام العملاق البافاري، ومواصلة الزحف نحو المربع الذهبي.

ولم يتذوق فرايبورج في طعم الخسارة أو التعادل في آخر 5 مباريات في البوندسليجا، حيث فاز على بيليفيلد وشالكه وهيرتا برلين وهوفنهايم وكولن.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن لايبزيج صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد فراييبورج في المركز الثامن بـ 23 نقطة.