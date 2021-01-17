حكام اليوم.. محمد سلامة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي بالدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد عن الأطقم التحكيمية لإدارة مباراتي اليوم الأحد فى إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز. جاءت الأطقم التحكيمية على النحو التالي: يدير مباراة الأهلي والبنك الأهلي محمد سلامة حكما للساحة على أن يعاونه ثنائي المساعدين يوسف البساطي وأحمد صلاح وحكما رابعا محمد السعداوى وحكما للفيديو عمرو الشناوي ومساعده صبرى ابراهيم. وأسندت لجنة الحكام الرئيسية في اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد إدارة مباراة الإنتاج الحربي وسموحة الى وليد عبدالرازق حكما للساحة ويساعده الثنائى المساعدين خالد حسين وماهر كامل وحكما رابعا منير يوسف وحكما للفيديو وائل فرحان ومساعده أحمد حامد فهيم. يذكر أن المارد الأحمر بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني يتصدر ترتيب جدول الدوري المحلى برصيد ١٦ نقطة فيما يحل بنفس الرصيد وفارق الأهداف غريمه التقليدي نادي الزمالك والجونة ثالثا برصيد ١٥ نقطة.

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