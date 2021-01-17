خلطة موسيمانى.. تغييرات جديدة فى تشكيل الأهلى أمام البنك الأهلي اليوم

استقر بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على تشكيلة فريقه لمواجهة البنك الأهلى مساء اليوم بملعب المكس فى إطار لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2020/2021.



ويدرس موسيمانى إجراء عدد من التغييرات فى تشكيل الأهلى خلال مواجهة اليوم، ويعد محمد شريف أبرز المرشحين للعودة إلى تشكيل الأهلى الأساسى خلال مباراة البنك اليوم فى ظل المستويات الجيدة التى يقدمها اللاعب، وكذلك الحال بالنسبة لمحمد هانى والذى اقترب من قيادة الجبهة اليمنى عقب عودته من الإصابة بفيروس كورونا رغم المنافسة الشرسة مع أكرم توفيق والذى نجح فى خطف كل الأنظار إليه خلال مواجهة الإنتاج الحربي الماضية فى مركز الظهير الأيمن.



ومن المقرر أن يدخل الأهلى مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: محمد هانى أو "أكرم توفيق" وبدر بانون وأيمن أشرف وعلى معلول.

خط الوسط: أليو ديانج وحمدى فتحى ومحمد مجدى أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا أو "محمد شريف" ووالتر بواليا.

ومن المقرر أن تنطلق أحداث المباراة فى تمام الساعة الخامسة مساء وسيتم إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت.

ويسعى الأهلى بقيادة مدربه موسيمانى إلى تحقيق الفوز والاستمرار فى تحقيق النتائج المميزة خلال الموسم الكروى الجارى بعد أن تمكن فى الفوز بـ 5 مباريات قبل مواجهة البنك اليوم بجانب تعادله فى مباراة واحدة.

وأعلن موسيمانى قائمة المارد الأحمر لمواجهة البنك اليوم والتى ضمت كلا من: حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي- مصطفى شوبير وفى خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام ورامي ‏ربيعة وسعد سمير وياسر إبراهيم ‏وأيمن أشرف وبدر بانون ومحمد هاني، وعلي معلول، ومحمود وحيد وفى خط الوسط: حسين الشحات - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - أكرم توفيق - وليد سليمان - أليو ديانج - عمرو السولية وفى الهجوم: والتر بواليا - محمود كهربا - محمد شريف - طاهر محمد طاهر.

يذكر، أن الأهلي يتصدر جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة وبفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الزمالك.