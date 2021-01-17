نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ليفربول المتوقع ضد مانشستر يونايتد فى الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي ليفربول نظيره نادي مانشستر يونايتد يوم الأحد 17 يناير ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين على ملعب آنفيلد الدولي بمدينة ليفربول فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءا.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون بيكر.

خط الدفاع: روبيرتسون، أرنولد، ماتيب، فيليبس.

خط الوسط: هنديرسون، فينالدوم، فابينهو.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، فيرمينو.