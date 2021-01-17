نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد انطلاق بطولة كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم موعد انطلاق مونديال الأندية والمقرر إقامته في فبراير القادم بقطر.

ويلتقي الأهلي في المباراة الأولى مع الدحيل القطري أو بطل آسيا أو بطل أمريكا الشمالية حسب ماستسفر عنه القرعة يوم 19 يناير الجاري.

ويلتقي الأهلي مع البنك الأهلي اليوم الأحد في إطار الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الممتاز في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب المكس بالأسكندرية.

ومن المفترض أن يجتمع موسيماني مع لجنة الكرة عقب مباراة اليوم لحسم القائمة النهائية المشاركة في مونديال الأندية، والمقرر إرسالها 3 يناير الجاري.