نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل برشلونة المتوقع أمام أتليتك بيلباو فى السوبر الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي نادي برشلونة اليوم الأحد نظيره نادي أتلتيك بيلباو فى نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

ومن المقرر أن يواجه نادي برشلونة نظيره أتلتيك بيلباو يوم الأحد فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب إشبيلية.

وجاءت تشكيلة برشلونة المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: تير شتيجن.

خط الدفاع: لينجليت، ألبا، مينجويزا، ديست.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، بيانيتش.

خط الهجوم: جريزمان، ديمبلي، برانثوايت.