ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لتقاسم صدارة الدوري الإيطالي مع إيه سي ميلان.
في المقابل يدخل يوفنتوس موقعة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل الصعود إلى المركز الثالث، وإشعال الصراع على المنافسة على اللقب.
كان إنتر ميلان تعادل مع روما 2 - 2 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي، بينما تغلب يوفنتوس على ساسولو 3 - 1.
يذكر أن آخر مباراة جمعت إنتر ميلان ويوفنتوس، كانت في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وانتهت بفوز البيانكونيري 2 - 0.
ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، خلف إيه سي ميلان المتصدر بـ 40 نقطة، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز الرابع بـ 33 نقطة.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، نابولي مع فيورنتينا، كرتوني مع بينفينتو، ساسولو مع بارما، أتلانتا مع جنوى.
وتقام مباريات الدوري الإيطالي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صدام عنيف بين إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.. الليلة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.