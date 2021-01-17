صدام عنيف بين إنتر ميلان ويوفنتوس في الدوري الإيطالي.. الليلة

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره يوفنتوس اليوم، الأحد، في تمام العاشرة إلا ربع مساء، على ملعب جوزيبي مياتزا، ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويسعى فريق إنتر ميلان بقيادة مدربه أنطونيو كونتي لتحقيق الفوز في مباراة الليلة، لتقاسم صدارة الدوري الإيطالي مع إيه سي ميلان.

في المقابل يدخل يوفنتوس موقعة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز من أجل الصعود إلى المركز الثالث، وإشعال الصراع على المنافسة على اللقب.

كان إنتر ميلان تعادل مع روما 2 - 2 في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإيطالي، بينما تغلب يوفنتوس على ساسولو 3 - 1.

يذكر أن آخر مباراة جمعت إنتر ميلان ويوفنتوس، كانت في الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وانتهت بفوز البيانكونيري 2 - 0.

ويحتل إنتر ميلان وصافة جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، خلف إيه سي ميلان المتصدر بـ 40 نقطة، بينما يتواجد يوفنتوس في المركز الرابع بـ 33 نقطة.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإيطالي، نابولي مع فيورنتينا، كرتوني مع بينفينتو، ساسولو مع بارما، أتلانتا مع جنوى.

وتقام مباريات الدوري الإيطالي بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.