استقر مسئولو قناة الزمالك على إبعاد طارق يحيى عن تقديم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة النادي وأصبح البرنامج مقتصرا على خالد الغندور فقط خلال الفترة الحالية. وعلم "دوت الخليج" أن طارق يحيى لن يظهر مجددا كمقدم لبرنامج زملكاوى خلال الفترة المقبلة خاصة فى ظل استقرار مسئولى القناة على تقديمه لبرنامج آخر خلال الفترة المقبلة . ومن المقرر أن يعود طارق يحيى لتقديم برنامج آخر عبر قناة الزمالك بعيدا عن برنامج زملكاوى وسيتناول البرنامج كافة أخبار الأندية وليس الزمالك فقط و سيكون برنامجاً خاصاً بالأندية الأخري . ويسعى مسئولو قناة نادى الزمالك إلى تطوير القناة بشكل جيد خلال الفترة المقبلة بضخ مجموعة من البرامج الجديدة . وكانت الأيام الماضية شهدت ظهور أحمد عفيفي المحلل الكروى عبر قناة الزمالك وأصبح مقدما لبرنامج فن وهندسة والذى يتناول تحليل المباريات الخاصة بالزمالك والدوريات العالمية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إبعاده عن زملكاوى .. دور جديد لـ طارق يحيى داخل قناة الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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