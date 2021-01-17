موعد مباراة القمة بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح، منافسه مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في قمة الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "أنفيلد"، وستذاع عبر قناة "بي إن سبورتس 2".
ويتصدر مان يونايتد جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 36 نقطة من 17 مباراة، متفوقًا على ليفربول حامل اللقب، والذي يحتل المركز الثالث متأخرًا عنه بفارق 3 نقاط.
وستكون المباراة خارج التوقعات نظرًا لتشابه مستواهما المتقارب هذا الموسم، بالإضافة إلى الصراع على صدارة البريميرليج.
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