الأندية ترشح الطويلة وخالد لطيف لرابطة المحترفين بالقسم الثاني

قررت أندية القسم الثاني ترشيح الثنائى خالد لطيف، عضو اتحاد الكرة السابق ومحمد الطويلة رئيس نادى النجوم، في انتخابات رابطة المحترفين فى القسم الثاني.

وحددت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، يوم ٢٤ يناير الجاري من أجل انتخاب رابطة الأندية المحترفة فى دورى القسم الثانى.

وعقد مسئولو ١٢ ناديا فى القسم الثاني اجتماعا مؤخرا للأندية فى أحد فنادق القاهرة الكبرى لمناقشة اختيار ممثلي رابطة المحترفين بالقسم الثاني.

وتمسكت الأندية خلال الجلسة الأخيرة مع المهندس أحمد مجاهد، رئيس الجبلاية، بإنشاء رابطة الأندية المحترفة لإدارة شئون المسابقة المحلية.

ومن المقرر أن تعقد أندية القسم الثاني فى المجموعات الثلاث جلسة فى مقر نادي الترسانة من أجل الاستقرار على مرشحي رابطة الأندية المحترفة.

وتعقد اليوم، الأحد، أندية الصعيد اجتماعا هاما فى أحد الفنادق بمحافظة سوهاج من أجل اختيار ممثليها فى انتخابات المكتب التنفيذى لرابطة الأندية المحترفين، وفق لللائحة التى تم اعتمادها من الجمعية العمومية الأخيرة، حتى تبدأ الرابطة عملها بتشكيل لجنة المسابقات وقيام الاتحاد بفتح حساب بنكى خاص بها.

وتنص لائحة النظام الأساسي التي أقرتها الجمعية العمومية في 29 نوفمبر الماضي، على أن يتشكل المكتب التنفيذي لرابطة أندية القسم الثاني من 6 أعضاء منتخبين ينضم إليهم مرشح من الاتحاد المصري لكرة القدم ويجتمع الأعضاء السبعة لاختيار أصحاب المناصب الرئيسية فيما بينهم.

كما تنص اللائحة على أن تعقد انتخابات لاختيار الأعضاء الستة من بين مرشحين تقدمهم أندية المسابقة من خارج أعضاء مجالس إداراتها والعاملين بها.

واتفقت أندية الصعيد على اختيار مرشحين فقط لتمثيل أندية الصعيد بعد مشاورات جرت بين كل رؤساء الأندية.