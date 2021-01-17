نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة توتنهام ضد شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق شيفيلد يونايتد، نظيره توتنهام هوتسبير، اليوم الأحد 17 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقد تعادل فريق توتنهام بالجولة الماضية مع فولهام، بنتيجة هدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بين الفريقين في لندن، بينما فاز شيفيلد يونايتد على حساب نيوكاسل يونايتد، بنتيجة هدف دون رد.

وستقام المباراة بين توتنهام هوتسبير وشيفيلد يونايتد في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السادسة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.