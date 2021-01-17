نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان المتوقع لمواجهة يوفنتوس في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف إنتر ميلان على ملعبه سان سيرو مساء اليوم الأحد 17 يناير، نظيره يوفنتوس، في قمة مواجهات الجولة 11 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويسعى إنتر ميلان لتعزيز موقعه في المركز الثاني، وانتظار أي تعثر لجاره ميلان المتصدر، من أجل المشاركة في الصدارة.

يحتل الإنتر المركز الثاني برصيد 37 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ميلان، بينما يتواد اليوفي رابعاً برصيد 33 نقطة مع مباراة مؤجلة.

ومن المتوقعأن يدخل أنطونيو كونتي، المدير الفني لفريق إنتر ميلان، بتشكيل مكون من الأسماء التالية.

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: أليساندرو باستوني – ستيفان دي فري – ميلان سكرينيار.

خط الوسط: آشلي يونج – أرتورو فيدال – مارسيلو بروزوفيتش – نيكولو باريلا – أشرف حكيمي.

خط الهجوم: روميلو لوكاكو – لاوتارو مارتينيز.

تقام المباراة مساء اليوم، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءاً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة، الثامنة إلا الربع بتوقيت جرينتش.